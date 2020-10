경남도교육청, '고교학점제 선택과목' 동영상 유튜브 방송

'선택이와 함께하는 나의 교과 선택'으로 학생과목선택권 확대

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 2025학년도 전면 시행되는 '고교학점제' 운영의 핵심인 학생과목선택권 확대를 위해 과목안내 동영상을 제작해 유튜브를 통해 방송한다고 13일 밝혔다.

고교학점제는 학생이 자신의 진로와 적성에 따라 과목을 직접 선택하여 이수하고 누적 학점이 일정 기준에 도달하면 졸업을 인정받는 제도다.

2025년 고교학점제 본격 시행을 앞두고, 도교육청은 학생 선택중심 교육과정을 운영하기 위해 교사역량 강화 연수와 공동교육과정 운영, 공동교육과정 운영을 위한 인프라 구축, 교사 미배치 과목의 강사비 지원 등 다양한 시책을 추진하고 있다.

또한 '내꿈을 열어주는 선택과목 안내서'를 7월 모든 일반 고등학교에 배부해 더욱 정확한 이해를 돕기 위한 '선택이와 함께하는 나의 교과 선택'이라는 동영상을 제작했다.

'선택이와 함께하는 나의 교과 선택' 동영상은 국어?영어?수학?사탐?과탐?체육예술?생활교양 7가지 분야로 나누어 구성돼 있다. 경남교육연수원 온라인 전달 연수 사이트와 교육청 네이버 TV, 유튜브 채널에서 검색해 시청할 수 있다.

홍정희 교육과정과장은 "학교 현장의 요구를 선제적으로 파악하여, 학생·학부모·교원의 교육과정 이해도가 제고될 수 있는 아주 의미 깊은 자료"라며 "고교학점제 전면 시행을 앞두고 더욱 다양하고 특성화된 교육과정이 운영될 수 있도록 학교 현장을 최대한 지원할 예정"이라고 전했다.

