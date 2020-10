[아시아경제 이민지 기자] 에프엔에스테크 에프엔에스테크 083500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,190 전일대비 580 등락률 +6.74% 거래량 1,001,530 전일가 8,610 2020.10.13 10:38 장중(20분지연) 관련기사 에프엔에스테크, 112억 규모 공급계약 체결떠오르는 중소형주 기대감 어느 정도.. 레버리지 3배 가능[e공시 눈에 띄네]코스닥-31일 close 는 13일 한국투자증권과 주가 안정화를 위한 주주가치 제고를 위해 10억8450원 규모로 자기주식 취득 결정을 했다고 공시했다. 취득 예상 기간은 오는 14일부터 내년 1월 13일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr