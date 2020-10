'필리핀 유치장 수감' 30대 한국인 총기 탈취해 도주

[아시아경제 문제원 기자] 필리핀 경찰서 유치장에 수감 중이던 30대 한국인이 총기를 탈취해 도주했다.

12일 주필리핀 한국대사관에 따르면 한국인 임모(36)씨는 지난 10일 오후 11시30분께 메트로 마닐라 남부 타귁시에 있는 남부 경찰국의 유치장에서 총기를 탈취해 도망갔다.

임씨는 화장실을 가겠다고 말해 유치장 문을 열게 한 뒤 경찰관을 공격해 총기(firearm)를 탈취했다. 이후 경찰서 건물 밖으로 도망친 것으로 알려졌다.

그가 탈취한 총기의 종류는 아직 정확히 알려지지 않았다.

임씨는 필리핀에서 한국 국민을 감금한 혐의로 고소됐다가 지난 6월 현지 경찰에 체포돼 조사를 받아온 것으로 전해졌다.

한국대사관은 필리핀 경찰에 임씨의 신속한 검거를 촉구하는 한편, 필리핀 교민과 한국 국민을 상대로 신변 안전에 유의할 것을 당부했다.

또 임씨 소재를 알거나 목격할 경우 가까운 경찰서나 대사관에 신고해달라고 요청했다.

