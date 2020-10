드라마 '써치'·영화 '애비규환'으로 기지개

그룹 에프엑스 출신 배우 정수정이 에이치앤드엔터테인먼트에 둥지를 틀었다. 에이치앤드엔터테인먼트는 12일 전속계약 소식을 전하며 “한층 더 깊은 연기와 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 지원하겠다”고 했다. 정수정은 2009년 에프엑스 멤버로 데뷔해 독창적인 음악과 감각적인 퍼포먼스를 보였다. 이듬해 연기에 도전해 드라마 ‘하이킥, 짧은 다리의 역습’, ‘상속자들’, ‘하백의 신부’, ‘슬기로운 감빵생활’ 등에 출연했다. 오는 17일부터 방송되는 드라마 ‘써치’에도 나온다. 다음 달에는 주연한 영화 ‘애비규환’이 개봉한다. 에이치앤드엔터테인먼트에는 정려원, 손담비, 인교진, 소이현, 정인선, 곽동연 등이 있다.

