국민의힘 재보선 위원장, 유일호 대신 3선 김상훈

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 국민의힘 재보선 선거대책위원장으로 유일호 전 경제부총리 대신 당내 인사인 3선 김상훈 의원이 내정됐다.

김선동 국민의힘 사무총장은 12일 국회에서 열린 긴급 비상대책회의 직후 기자들과 만난 자리에서 '김 의원이 재보선 위원장으로 내정됐나'는 질문에 "그렇다"고 답했다.

앞서 국민의힘은 유 전 부총리를 재보선 위원장으로 내정하고 오늘 중으로 선대위를 발족시킬 예정이었으나, 인선 문제가 불거지며 발족이 미뤄졌다. 김종인 비대위원장은 이날 오전 비대위 회의 직후 기자들과 만나 "(재보선 선대위는) 오늘 발족할 예정이었지만 여러 고려할 상황이 생겨서 연기됐다"고 밝혔다.

김 위원장은 "내가 여러 가지로 인적 구성이니 이런 것들을 다시 생각해야 되기 때문"이라고 발족이 연기된 이유를 밝혔다. 이후 유 전 부총리의 위원장 내정이 취소되고, 당내 인사인 김 의원이 재보선 위원장으로 최종 선정됐다.

김 사무총장은 '유 전 경제부총리의 인선 철회 이유'를 묻는 질문에 "추후 대변인단에서 답할 것"이라고 답했다.

