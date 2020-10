김해시, 착한소비 캠페인 특별이벤트 “코로나19 극복 소비 백신되길”

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 착한소비 캠페인 확산을 위해 특별 이벤트를 연다.

김해시는 코로나19 재확산으로 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자를 돕기 위해 지난달부터 소상공인 업소에서 상품, 서비스(용역)를 구매하거나 선결제하자는 캠페인을 범시민운동으로 추진 중이다.

캠페인 두 달째인 10월은 캠페인 참여를 보다 더 늘리기 위해 특별 이벤트를 마련한다.

2만원 이상 구매 영수증을 응모한 시민 중 추첨을 통해 250명에게 김해사랑상품권 2만원을 지급한다. 시는 11월에는 당첨자 규모를 배로 늘려 500명을 추첨할 계획이다.

캠페인이 시작된 9월 이벤트 당첨자는 총 30명이며 개인당 김해사랑상품권 1만원을 지급한다.

이벤트 참여는 시 홈페이지로 하면 된다. 현재 착한소비 캠페인 참여 이벤트 게시판에는 학원, 사우나, 식당, 주유소, 서점, 식료품점 등 다양한 업종에서 구매하거나 선결제한 내용과 함께 다양한 응원글이 올라오고 있다.

허성곤 시장은 “착한소비 캠페인 참여 이벤트는 영수증만 응모하면 되는 단순한 방법이지만 그 안에는 소상공인, 자영업자들을 향한 따뜻한 응원의 메시지가 담겨 있다”며 “코로나19 극복을 위한 소비 백신이 되길 바란다”고 강조했다.

