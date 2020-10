레드캡투어, 현대차그룹과 손잡고 차량 구독서비스 시장 진출

[아시아경제 박형수 기자] 레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 16,400 전일대비 1,350 등락률 +8.97% 거래량 717,706 전일가 15,050 2020.10.12 10:23 장중(20분지연) 관련기사 레드캡투어, 여행 테마 상승세에 5.16% ↑레드캡투어, 작년 영업익 350억…전년비 37.3% 증가레드캡투어, 3Q 영업익 69억원…전년비 17.2% 증가 close 가 현대차그룹과 손잡고 차량 구독서비스 시장에 진출한다.

레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 16,400 전일대비 1,350 등락률 +8.97% 거래량 717,706 전일가 15,050 2020.10.12 10:23 장중(20분지연) 관련기사 레드캡투어, 여행 테마 상승세에 5.16% ↑레드캡투어, 작년 영업익 350억…전년비 37.3% 증가레드캡투어, 3Q 영업익 69억원…전년비 17.2% 증가 close 는 12일 현대자동차의 고급차 브랜드 제네시스, 현대캐피탈과 업무제휴를 통해 ‘제네시스 스펙트럼(Genesis Spectrum)’ 서비스를 오픈한다고 밝혔다.

기업간거래(B2B) 장기렌터카 사업에 강점을 가진 레드캡투어가 모빌리티 생태계에서 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 보인다.

‘제네시스 스펙트럼’은 회원이 매월 일정 사용료를 내고 다양한 제네시스 차종을 바꿔가며 탈 수 있는 제네시스의 프리미엄 구독형 서비스다. 2018년 12월 파일럿 서비스 형태로 시작해 올해 5월까지 시범운영을 성공적으로 마쳤다.

정식 서비스에서 레드캡투어는 구독 회원과 계약을 맺고 차량을 제공하며 차량 관리와 고객 응대를 담당한다. 제네시스는 차량 공급, 프로그램 개발 및 운영을 지원하며, 현대캐피탈은 제반 서비스 운영을 맡는다. 우선 수도권과 부산, 제주 지역에서 서비스를 시작하고 점차 서비스 지역을 확대해 나갈 계획이다.

레드캡투어는 안정적인 재무구조와 높은 서비스 수준을 보유하여 현대차그룹과 긴밀한 협조 체제를 구축할 수 있었다.

1997년 렌터카시장 진출 후 ‘레드캡렌터카’라는 브랜드로 B2B 장기렌탈 서비스에 집중했다. 올해 8월 말 기준 2만1000여 대의 차량을 보유하고 있다. 여신전문금융회사를 제외한 전업 렌터카업체로는 업계 3위에 해당한다. 기업체, 금융회사, 공공기관 등 고객과의 장기계약 비중이 보유 차량의 97%에 달해 수익성과 현금창출력이 뛰어나다. 지난해 조달청 계약이행 실적평가에서 만점을 받아 최우수 기관으로 선정됐다.

고객만족을 최고의 가치로 지향하는 레드캡투어는 제네시스, 현대캐피탈과 3자간 업무제휴를 통해 제공되는 '제네시스 스펙트럼'의 대고객 접점에서 만족도 높은 서비스를 제공한다.

최근 차량을 이용하는 시장은 단순히 소유하지 않는 공유를 지나 라이프사이클에 맞게 경험하는 구독의 영역으로 진화하고 있다. 소유 부담이나 공유의 번거로움에서 자유로운 구독서비스는 사회적 거리두기가 일상화 되면서 주목받고 있다.

