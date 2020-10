“목소리 만으로 스마트폰 이용”…T전화에 'AI비서' 누구 탑재

SKT, 지능형 전화서비스 'T전화x누구' 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] "대출 마케팅 전화가 걸려왔어요. 받을까요?" "아리아, 받지 마."

손 하나 까딱하지 않고 목소리만으로 스마트폰을 이용할 수 있는 시대가 열렸다. SK텔레콤이 자사 인공지능(AI) 음성 비서 '누구(NUGU)'를 스마트폰에 탑재하면서다. 전화ㆍ문자 메시지 수ㆍ발신은 물론 음악 재생, 뉴스 확인 등을 음성으로 명령할 수 있다. AI 스피커에서 지원하던 긴급 SOS, 식사 메뉴 추천 등도 이용 가능하다.

T전화×누구, AI 개인화의 첫발

SK텔레콤은 12일 오전 온라인 간담회를 열고 자사 AI 플랫폼 누구와 'T전화'를 결합한 지능형 전화 서비스 'T전화×누구'를 출시했다고 밝혔다. T전화는 통화 자동 녹음, 스팸 전화 자동 차단, 모르는 전화번호 검색, 해외 로밍 등이 가능한 SK텔레콤의 커뮤니케이션 플랫폼으로 월간실사용자(MAU 기준)만 1200만명에 달한다.

SK텔레콤은 이동통신사와 관계없이 T전화 이용자라면 누구든 무료로 AI와 대화하듯 스마트폰을 이용할 수 있도록 했다. SK텔레콤 관계자는 "T전화×누구는 SK텔레콤이 추구하는 AI 개인화의 첫 번째 단계"라며 "이용자들에게 음성 인식, 콘텐츠 추천 등 AI를 통한 새로운 커뮤니케이션 경험을 제공할 계획"이라고 설명했다.

‘T전화x누구’의 이용자는 음성만으로 ▲통화, 문자 수발신, 영상통화는 물론, ▲T114전화번호 검색 ▲통화·문자 기록 확인 ▲전화 수신 및 수신 거절 등 T전화의 다양한 커뮤니케이션 기능을 사용할 수 있다. SK텔레콤은 이 과정에서 사람 간 대화에 가까운 명령·응답 체계를 구현하는 데 힘썼다.

개인의 이용 패턴이나 위치, 날씨 등을 AI로 분석해 각종 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 '투데이'도 선보였다. 예를 들어 T전화×누구에 "굿모닝"이라고 인사하면 아침 인사와 함께 오늘 날짜와 날씨, 주요 뉴스 등 정보를 연이어 알려준다. "다녀왔어"라고 말하면 수고했다는 인사와 함께 현재 시각과 선호하는 음악 재생 등을 제공하는 식이다. 시간, 장소 등에 따른 맞춤 메뉴나 추천 음악도 확인할 수 있다.

기존 누구 스피커에서 제공되던 ▲플로ㆍ팟빵ㆍ라디오 등 음악ㆍ오디오 기능 ▲스마트홈ㆍ일정 관리ㆍ긴급 SOS 등 편의 기능 ▲메뉴 추천ㆍ날씨ㆍ운세 등 30여가지의 다양한 서비스도 그대로 지원된다. SK텔레콤 관계자는 "T아이디를 통해 향후 이용자들이 어떤 디바이스를 통하더라도 본인에게 특화된 누구 서비스를 즐길 수 있도록 할 계획"이라고 설명했다.

T전화, AI 비즈 플랫폼으로 도약

SK텔레콤은 T전화를 AI 비즈 플랫폼으로 발전시켜나갈 계획이다. 우선 내년 중 음성과 문자를 결합한 컨버터블 콜, 통화 녹음 STT 등 AI 서비스를 확대하고 추천형 서비스, 검색 광고ㆍ쿠폰 등도 순차적으로 업데이트한다. 2022년 상반기에는 T전화에 AI 추천ㆍ검색 기반 예약-주문-결제 시스템을 도입해 T전화×누구를 명실상부한 AI 비즈 플랫폼으로 완성시킨다는 계획이다.

이날 SK텔레콤은 전용 이어셋인 '누구 버즈(NUGU Buds)'의 11월 출시 계획도 발표했다. 누구 버즈를 이용하면 별도의 스마트폰 조작 없이 이어셋 착용이나 터치만으로 T전화×누구 호출이 가능하다. 이현아 SK텔레콤 AI서비스단장은 "AI와 전화의 만남 그 이상인 T전화×누구를 통해 고객들에게 더욱 풍부한 커뮤니케이션 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr