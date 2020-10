공개 D-1 아이폰12, 페이스 ID 빨라지고 줌도 향상

"페이스ID 속도 향상 알고리즘 적용…줌 기능 개선"

"아이폰12 프로 모델 배터리 1시간 이상 늘어나"

[아시아경제 한진주 기자] 애플의 아이폰12 시리즈 공개가 하루 앞으로 다가왔다. 5G상용화가 빠르게 이뤄진 덕분에 국내도 1차 출시국에 포함돼 한국 사용자들도 새 아이폰을 이달 말부터 손에 쥘 수 있을 것으로 전망된다. 아이폰12 시리즈의 페이스 ID 성능이 더 빨라지고 디지털 줌 성능이 전작보다 개선될 것으로 예상된다.

11일(현지시간) IT 팁스터인 맥스 웨인바흐는 파인리크스 트위터를 통해 "애플이 아이폰12에 보다 빠른 페이스ID를 허용하는 알고리즘 기능을 도입한다"며 "모든 아이폰12 모델의 디지털 줌 기능이 크게 향상되고 아이폰12프로와 프로 맥스의 광학줌 기능도 개선될 것"이라고 설명했다.

그는 이어 "아이폰12 프로 모델의 배터리 수명이 1시간 이상 늘어날 것으로 예상한다"며 "다만 5.4인치 아이폰12는 폼팩터 특성상 아이폰11보다 배터리 성능이 낮을 것"이라고 덧붙였다.

4개 모델로 출시…가격·출시일정은?

아이폰12 시리즈는 총 4종으로 출시된다. 5.4인치와 아이폰12 미니, 6.1인치 아이폰12와 아이폰12 프로, 6.7인치 아이폰12프로 맥스로 나뉜다. 아이폰12 미니는 아이폰SE와 아이폰8의 중간 크기로, LTE 모델로 출시될 것이라는 전망도 나오고 있다. 아이폰12 네 가지 모델 모두 OLED 디스플레이를 탑재하고 테두리는 각진 아이폰4를 연상케 한다

공개 일정이 가까워지면서 가격과 출시일정에 대한 추측들도 쏟아지고 있다. IT팁스터인 아이스유니버스는 트위터를 통해 "아이폰 12 미니는 699달러부터, 아이폰12는 799달러부터 시작될 것"이라고 말했다. 아이폰11의 경우 699달러(국내 출고가 99만원)부터 시작됐다는 점을 고려하면 가장 저렴한 모델의 가격은 비슷하다. 아이폰12 시리즈는 749달러라는 전망과 달리 50달러 더 비싸게 책정돼 110만원대를 넘어설 가능성이 있다.

4종 중 가장 크기가 작은 5.4인치 아이폰12 미니, 가장 큰 6.7인치 아이폰12 프로 맥스 모델의 출시 일정이 11월로 지연돼 수요는 다소 분산될 것으로 보인다. 아이폰12 시리즈 4종 중 일부 모델의 출시 일정이 늦어질 것이라는 추측은 상반기부터 꾸준히 제기된 바 있다. 아이스유니버스는 "아이폰12와 아이폰12 프로 사전예약은 16일 또는 17일부터 시작되며 아이폰12 미니는 11월6일부터, 아이폰12 프로 맥스는 11월13일이나 14일부터 사전예약이 시작될 것"이라고 설명했다.

국내에서는 아이폰12 시리즈가 이달 말 정식 출시되며 23일부터 사전판매를 시작할 것으로 예상된다. 미국보다는 조금 늦지만 통상 3차 출시국에 포함돼 1개월 이상 늦게 출시되기 일쑤였던 과거와 비교하면 한국 팬들이 손에 쥘 수 있는 시간이 앞당겨졌다. 5G로 처음 출시되는 아이폰을 한국에서 먼저 선보여 점유율을 높일 기회로 삼으려는 것으로 풀이된다. 한국의 5G 가입자 수는 8월 말 기준 865만명이다. 그동안 교체를 미뤄온 아이폰 이용자들을 상대로 국내 이통사들이 5G 가입자 쟁탈전을 위해 대대적인 마케팅을 펼칠 것으로 예상된다.

카메라·AP도 업그레이드

아이폰12의 상위 2개 모델은 트리플 카메라, 하위 2개 모델은 듀얼 카메라를 탑재한다. 아이폰12 프로와 맥스 모델에서는 ToF 3D 센서를 탑재한다. 페이스 ID에 활용되는 전면 트루뎁스 카메라 시스템과 유사한 방식으로 고화질 3D 사진 촬영이 가능하고 증강현실(AR) 기능을 이용할 수 있다. 하위 모델에는 초광각·광각 렌즈가 각각 탑재될 것으로 보인다. 아이폰12에는 애플의 A14 프로세서가 탑재돼 전작보다 전력 효율이 높고 성능도 빨라질 것으로 예상된다. 아이스유니버스는 "아이폰12 프로 모델은 120Hz 화면 주사율을 지원할 것"이라고 전망했다.

5G 부품이 포함되면서 가격 인상이 불가피한데 지난해와 비슷한 수준을 유지하기 위해 충전기, 유선이어폰 등은 빠진다. 악세서리를 줄이면 패키지 크기가 줄어들어 운송비를 줄일 수 있다. EU 의회에서도 전자 폐기물을 줄이기 위해 충전기를 통일하도록 촉구하는 결의안을 도입했는데, 애플이 충전기를 제외시키면 이에 동참한다는 명분까지 얻게 된다. 충전기와 이어폰이 빠지는 대신 아이폰12 패키지에 내구성이 개선된 고급 라이트닝 케이블을 포함시킬 것으로 전망된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr