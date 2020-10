가전업계, 코로나 뚫고 3분기 날았다

삼성전자, 영업익 12.3조원…7분기만에 최대

LG전자, 3분기 최대실적 9600억원 기록

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자와 LG전자가 올 3분기 역대급 호실적을 기록했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 장기화에 따른 비대면 문화가 TV, 스마트폰 등 가전 제품 수요 확대에 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가다. 반도체 사업에서 화웨이발(發) 긴급 발주 효과도 분기 실적에 긍정적인 영향을 끼쳤다.

삼성전자, 스마트폰 밀고 가전이 끌었다

삼성전자는 올 3분기 매출액 66조원, 영업이익 12조3000억원의 잠정실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 6.45%, 영업이익은 58.1% 증가했다. 금융투자업계에서 추정한 3분기 영업이익 컨센서스 10조2800억원을 크게 웃도는 실적으로 삼성전자의 분기 영업이익이 10조원을 넘은 것은 2018년 4분기(10조8000억원) 이후 7분기 만이다.

사업 부문별 영업이익은 반도체 5조5000억원, IT·모바일(IM) 4조6000억원, 소비자가전(CE) 1조4000억원, 디스플레이(DP) 2000~5000억원 등으로 추정된다. 업계는 삼성전자의 3분기 실적을 견인한 것은 스마트폰과 가전 등 세트 부문의 판매 호조 덕분으로 평가하고 있다.

IT·모바일 부문의 영업이익은 갤럭시 노트20 시리즈와 갤럭시 Z플립2 등 스마트폰의 실적이 선전했다는 평가다. 소비자가전 부문의 영업이익은 1조원대 중반대 수준으로 지난 분기와 비교해 2배 가량 증가한 것으로 보인다. 코로나19 장기화에 따른 TV와 냉장고 등 온라인 판매 수요가 크게 확대하고 마케팅 비용이 감소한 영향이 컸다는 해석이다.

반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 D램과 낸드플래시의 가격 하락으로 전 분기 대비 소폭 감소한 것으로 추정된다. 디스플레이 부문 영업이익은 LCD패널 가격 상승에 따른 LCD 적자 규모가 전분기 대비 감소했다는 분석이 나온다.

LG전자, TV·위생가전 등 효자 역할 톡톡…매출 견인

LG전자는 이번 분기 매출 16조9196억원, 영업이익 9590억원으로 전년 동기 대비 각각 7.8%, 22.7% 증가해 역대 3분기 기준 최대 실적을 달성했다.

사업 부문별 생활가전(H&A) 6500억원, 홈엔터테인먼트(HE) 2900억원, 비즈니스솔루션(BS) 1200억원 수준의 영업이익을 기록한 반면 모바일커뮤니케이션스(MC) 1550억원, 자동차부품솔루션(VS) 부분이 550억원의 손실을 기록한 것으로 추정된다.

3분기 실적을 견인한 가전 및 홈엔터테인먼트 부분은 코로나19 장기화에 따른 집에 머무는 시간이 늘어나면서 프리미엄 및 위생가전 등의 판매가 급증한 것으로 업계는 분석하고 있다.

MC 사업부도 3분기 적자폭을 줄인 것으로 보인다. 3분기 신제품 벨벳 출시와 함께 미국 등에서 중저가 보급형 제품의 판매가 양호했고 중남미에서는 화웨이 제재로 일부 반사이익을 누렸다. 앞서 MC사업부는 지난 1분기 2300억원, 2분기 2000억원 수준의 영업손실을 기록했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr