文아들 "곽상도 나빠요 … 권한 남용으로 사람들 해쳐"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용이 곽상도 국민의힘 의원을 향해 "상습적이고 무분별한 권한 남용으로 사람들을 해치고 있다"라고 비판했다.

문 씨는 8일 자신의 페이스북 글을 통해 "곽상도 의원이 제가 출강 중인 대학 이사장을 국정감사에 불러냈다고 한다."라며 "저의 강의 평가를 달라 했다는데, 한마디로 시간강사 시킨 것이 특혜가 아니냐는 소리"라고 말했다.

이어서 그는 "특혜가 없어도 이번에 저 강의 잘리겠네요"라고 토로하면서 "이사장님과 일면식도 없지만 죄송하다"라고 전했다.

그는 "왜 강의 평가를 구하는지 뻔하다"라며 "편집, 발췌, 망신 주기. 이상한 데 발표해서 제 이름 검색하면 강의 평가 점수 나오게 만들 것"이라고 꼬집었다.

또 그는 "곽상도는 저번에 제 조카 학적 정보 유출로 한 분 징계 먹게 했다"라며 강의 평가 유출도 이처럼 위법이라고 주장했다. 그러면서 "국회의원이니 법은 잘 알 테고, 혹시 뭣모르고 걸려들지 모르니 일단 달라고 하는 거죠"라고 말했다.

그는 곽 의원의 앞선 행동을 향해 "이런 걸 상습적(좋지 않은 일을 버릇처럼 하는 것)이라고 하는 겁니다"라며 지적했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr