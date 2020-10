[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 8일 서울우유협동조합(조합장 문진섭)으로부터 2000만원 상당의 서울우유 멸균 1ℓ 5000개를 기부 받아 지역 내 요양원, 복지관, 지역아동센터 등 사회복지시설을 통해 저소득 주민들에게 전달할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “후원물품을 기탁해준 서울우유협동조합에 감사드린다“며 ”코로나19로 인해 휴관 중인 사회복지시설 대체식으로 서울우유 멸균을 지급하는 등 꼭 필요한 곳에 사용될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

