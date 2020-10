靑 NSC 상임위 "北 창건 75주년 앞두고 한반도 정세 점검"

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회…"유명희 지원, 민간 기업 협조 포함 범정부 역량 총동원"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 북한 당창건 75주년을 앞두고 국가안전보장회의(NSC)를 열고 북한과 한반도 정세를 점검했다.

청와대는 8일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의가 개최됐다"면서 "10·10 북한 당 창건 75주년을 앞두고 북한 및 한반도 정세를 점검했으며, 한미동맹 현안에 대해서도 논의했다"고 밝혔다.

청와대는 "상임위원들은 서해상에서 사망한 우리 국민과 관련하여, 수색 활동을 지속하고 북측에 대해 군 통신선 복원 및 관련 정보 교환, 공동조사를 요청하는 등 사실관계 규명을 위한 노력을 계속해 나가기로 했다"고 전했다.

아울러 청와대는 "유명희 후보의 WTO 사무총장 경선 진출 활동을 평가하고, 향후 경선에 대비하여 민간 기업 협조를 포함한 범정부 차원의 역량을 총동원하여 지원해 나가기로 했다"면서 "코로나19 팬데믹이 지속되는 상황 하에서 지역 국가들과의 방역·보건 협력을 강화하기 위한 방안에 대해서도 검토했다"고 밝혔다.

