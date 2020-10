광주 북부소방서 의용소방대, 다중이용시설 방역활동 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부소방서(서장 이원용)는 8일 의용소방대원들이 시민들의 건강보호와 생활안정을 위해 관내 다중이용시설 등을 방문, 방역활동에 나섰다고 밝혔다.

이날 의용소방대원들은 방역활동 시작 전 참여 의용소방대원 건강상태 확인 등 방역지침을 준수하고 북구노인복지센터 등 문흥동 일대 코로나19감염 방지를 위한 방역활동을 실시했다.

활동사항은 초미립자 살포기 활용 뿌리기 방역 및 휴대용 압축 분무기 활용 뿌리고 소독티슈 등 활용 닦기 방역을 2~4인조를 편성해 진행했다.

이날 방역수칙 안전캠페인 홍보 등도 함께 실시했다.

방역활동에 동참한 의용소방대원들은 “광주시민들의 안전한 일상과 지역경제 회복을 위해 방역활동에 적극 동참하겠다”고 말했다.

한편, 북부소방서 여성의용소방대는 노인 돌봄서비스 대상에게 방역물품 제공 및 방역소독을 실시하고 간단한 응급처치 교육 등을 병행 실시한다.

