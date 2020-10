적극 행정 추진을 위한 면책제도 소개와 사례 중심교육





[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 적극 행정 문화 정착과 행정 혁신 촉진을 위해 지난 8일 구례군청 3층 대회의실에서 전 직원을 대상으로 적극 행정·혁신 직장교육을 했다고 밝혔다.

이번 교육은 코로나19 상황을 고려해 구례군청 3층 대회의실에서 진행하는 대면 강의와 각 부서 사무실 TV를 이용하는 실시간 강의를 병행해 진행했다.

법제처 이상현 전남도청 법제 협력관을 강사로 초빙했으며 적극 행정 면책지원 제도와 적극 행정 법제 가이드라인 등 사례 중심의 교육이 진행됐다.

김순호 군수는 “직원들의 적극 행정 실현 촉진을 위해서는 무엇보다도 업무 중 발생한 징계에 대한 두려움을 해소하는 것이 필요했다”면서 “이번 교육을 통해 공직자들이 적극 행정 면책제도를 잘 숙지해서 더 적극적으로 업무에 임해 달라”고 당부했다.

