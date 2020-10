[아시아경제 황준호 기자] ▲이순임 씨 별세. 윤석찬·석훈·석진 한국과학기술연구원(KIST) 원장·성일 피에조테크놀로지 사장·은희·선희 서울시청 평생교육과 주무관 모친상 =8일 서울 성북구 고려대 안암병원 장례식장 103호, 발인 10일 오전 7시.

