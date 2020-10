日, 해외 출장 후 귀국하는 자국민 2주 격리 면제 방침

민간 기업 직원 출장 쉽게 해 경제 살리기 뒷받침

韓 등 12개 국가·지역 방문자에 입국 거부 해제 검토

[아시아경제 정현진 기자] 일본 정부가 자국민이 해외 출장 후 귀국하거나 체류 자격을 가진 외국인이 재입국할 때 일정 조건을 충족하면 귀국 후 해야하는 2주간의 자가격리를 면제키로 방침을 정했다고 8일 아사히신문 등이 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 조만간 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대응하기 위해 단행한 입국 규제를 대폭 완화할 방침이다. 해외 출장 후 귀국하는 자국민과 재입국하는 외국인에 대해 활동계획서를 받고 대중교통을 이용하지 않는 것을 조건으로 호텔이나 자택에서 2주 자가격리하는 것을 면제할 방침이다.

아사히는 민간 기업 직원이 해외 출장을 떠나기 쉽게 해 원활한 경제활동을 지원하려는 의도라고 설명했다.

또 일본 정부는 한국과 중국, 대만, 태국, 홍콩, 싱가포르, 태국, 호주, 뉴질랜드, 브루나이, 베트남, 말레이시아 등 12개 국가·지역에 대해 자국민 방문 자제 권고와 상대국 체류자 입국 거부 조치의 해제를 검토하고 있다.

일본 정부는 올해 들어 코로나19 확산을 막기 위해 공항이나 항만을 통한 감염원 유입을 차단하는 대책을 실시해왔다. 이후 지난달 스가 요시히데 일본 총리가 이 대책 완화를 지시했고 관계 부처는 대응 방안을 검토해온 것으로 알려졌다. 정부는 이달 중 미즈기와 대책 완화 방안을 결정해 조기 시행할 방침이라고 아사히는 덧붙였다.

앞서 한국과 일본 정부는 양국을 방문하는 기업인 등이 일정한 방역 절차를 거치면 2주 자가격리 없이 경제활동을 할 수 있게 하는 '기업인 특별입국절차'를 8일부터 시행한다고 지난 6일 발표했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr