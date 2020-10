[2020국감] 박능후 "방역체계, 자유·책임 주는 방향으로 추진"

[아시아경제 조현의 기자] 박능후 보건복지부 장관은 8일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역에 대해 "지금은 작은 부분적 변화가 아니라 근본적인 체계 변화를 추진해야 할 때"라고 강조했다.

박 장관은 이날 국회 보건복지위원회 국정감사에서 허종식 더불어민주당 의원이 '경제 활성화가 함께하는 쪽으로 K-방역을 업그레이드해야 한다’고 한 데 대해 "전적으로 동감한다"며 이같이 밝혔다.

허 의원은 “K-방역은 국민들의 절대적인 지지와 협조로 가능했지만 시간이 갈수록 국민들은 지쳐가고 있다. 고위험군 관리를 철저히 하면서 현실에 맞도록 경제 활성화와 함께 가는 K-방역으로 한 단계 업그레이드 하는 최소한의 논의를 시작해야 한다”고 했다.

이에 대해 박 장관은 "정부도 같은 문제의식을 갖고 있다"며 "지난 9개월간 사안에 따라 의료·방역체계를 바꿔왔지만 앞으로 사회적 연대 속에서 자유와 책임을 주는 방향으로 방역체계를 바꿀 것"이라고 답했다.

정부는 추석 특별방역기간 마지막 날인 오는 11일 다음 주부터 적용할 '사회적 거리두기' 단계 조정안을 발표한다. 추석 연휴 이후 환자 증감 양상, 감염 확산 형태, 집단감염 분포 등을 종합적으로 고려해 논의한다는 방침이다.

