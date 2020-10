신한금융, 혁신성장 플랫폼 브랜드 통합…'S² 브릿지' 론칭

신한금융, 전국 단위 혁신성장 플랫폼 구축 사업 새 브랜드 'S² 브릿지' 론칭

국내 혁신성장 생태계 구축 위한 ‘트리플-K 프로젝트’ 일환

[아시아경제 조강욱 기자]신한금융그룹은 8일 국내 혁신성장 생태계 구축을 위한 ‘트리플-K 프로젝트’의 일환으로 진행 중인 전국 단위 혁신성장 플랫폼 구축사업의 새로운 브랜드 '신한 스퀘어 브릿지(S² Bridge)를 론칭했다.

S² 브릿지는 신한금융과 스타트업(Shinhan X Start-up)의 협업이라는 의미를 담고 있으며, 약 2개월 간의 대직원 공모 및 설문조사, 전문가 의견을 종합해 선정했다.

앞으로 신한금융은 ‘인천 스타트업파크’, ‘대전 D-브릿지’, ‘서울 두드림스페이스’ 등 전국 주요 도시에 구축 중인 스타트업 플랫폼의 명칭을 'S² 브릿지'로 통합할 예정이다.

한편, 지난 5월 비전선포식 후 올해 말 오픈을 앞둔 S² 브릿지: 인천에서는 4차산업 관련 혁신기술 및 바이오·헬스케어 분야의 스타트업을 대상으로 발굴, 보육, 투자, 글로벌 진출까지 단계별 다양한 프로그램이 진행될 계획이다. 이를 위해 1기 멤버십으로 참여할 80개 기업을 선발 중이다.

S² 브릿지 : 인천 1기 멤버십으로 선발된 기업에게는 사무공간 및 복지시설 무상임대, 기업설명회(IR) 컨설팅, 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 참여 등 폭 넓은 서비스가 제공될 예정이다. 그 외 기업들에게도 커뮤니티 멤버십을 부여해 컨퍼런스 행사참여 및 마켓인텔리전스 보고서 등의 혜택을 제공할 계획이다.

또한 오는 17일부터 23일까지 약 1주일 간 ‘스타트업 컨퍼런스 주간’으로 정했다. 컨퍼런스에는 스타트업 기업과 각 분야 전문가들이 참석해 스타트업 생태계의 전망과 대응 방안, 디지털과 4차산업 스타트업에 대한 현안 등 다양한 주제에 대해 논의할 예정이다.

조용병 신한금융그룹 회장은 “신한금융그룹과 스타트업이 향하는 지향점은 결국 ‘혁신’이라는 한 점으로 수렴한다”며, “S² 브릿지가 아시아를 대표하는 ‘글로벌 스타트업 허브’로 자리매김하고, 다양한 사업을 통해 대한민국의 혁신 생태계 조성에 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

