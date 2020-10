하이투자증권, DGB대구은행 'IM뱅크' 앱 연계 경품 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 다음달 5일까지 DGB대구은행 모바일 뱅킹 앱 'IM뱅크'를 통해 비대면 주식계좌를 개설한 신규 고객을 대상으로 '국가대표 주식 100% 지급 룰렛 경품 이벤트'를 진행한다고 7일 밝혔다.

이벤트 내용은 IM뱅크 앱을 통해 하이투자증권 비대면 신규 주식계좌를 개설만 해도 룰렛 이벤트에 참여할 수 있는 1회 응모권을 제공한다. LG생활건강 1주, 카카오 1주, 삼성전자 5주, 기아차 1주, DGB금융지주 1주 중 랜덤으로 당첨되는 주식을 100% 경품으로 준다. 이후 3개월간(11월, 12월, 1월) 연속으로 매월 주식매매금액 조건(100만원 이상) 3회 충족 시에는 기아차 1주를, 3회 미만 1회 이상 충족 시에는 DGB금융지주 1주를 추가로 증정한다.

이벤트 대상 고객에게 연말까지 한시적으로 국내 주식 매매수수료 무료 혜택도 제공한다. 이후부터는 국내 주식 매매수수료 100년간 0.01%(유관기관 제비용 포함)로 자동 전환된다.

타사 보유 주식을 하이투자증권 계좌에 대체 입고 시에는 순입고 및 매매금액별로 최대 현금 100만원의 리워드 혜택을 제공한다. 이밖에 이벤트 대상 고객 중 종목추천서비스를 신청한 고객에게는 3개월 무료체험 혜택과 1만원 상당의 스타벅스 키프티콘 1매를 제공한다.

이벤트와 관련된 보다 자세한 사항은 DGB대구은행 모바일 뱅킹 앱 IM뱅크와 하이투자증권 고객센터를 통해 알아볼 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr