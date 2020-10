캠코, 두산타워 매입 펀드에 참여

[아시아경제 박선미 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 두산타워 매입 펀드에 유동성 공급자(LP)로 참여한다.

6일 금융권에 따르면 캠코는 지난달 이사회에서 두산그룹 대표 건물인 두산타워를 사들이는 펀드에 LP로 참여해 약 1500억원 수준을 공급하기로 결정했다.

두산은 재무구조 개선을 위해 지난달 21일 부동산 전문 투자사 마스턴자산운용에 두산타워를 8000억원에 매각하기로 했다고 공시한 바 있다.

정부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 어려움을 겪는 기업이 자산을 매각할 때 적정 가격으로 팔 수 있도록 캠코를 중심으로 자산 매각 프로그램을 가동하고 있다.

한편 캠코는 지난 8월 마감된 '기업자산 매각지원 프로그램' 1차 신청ㆍ접수에 이어 2차 신청ㆍ접수를 지난달 29일부터 진행 중이다.

이번 2차 신청ㆍ접수에서는 신규로 자산 매각을 신청하거나, 기존 신청기업도 다른 자산에 대한 추가 매각지원 신청이 가능하다.또한 1차 신청에서 지원 제외대상으로 통보받은 자산도 해당사유 치유ㆍ해소가 확인 가능하면 이번 접수 기간 중 다시 신청할 수 있으며, 이 경우 지원 효과 등을 고려해 재심사를 통해 지원이 가능토록 운영할 예정이다.

