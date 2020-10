광주동부교육지원청, 학교급식 위생·안전 점검 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주동부교육지원청은 학교급식 위생·안전 합동 점검을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 점검은 가을 신학기를 맞아 상반기 점검 미실시 초·중·고 45교를 대상으로 오는 7~16일(토·일요일·공휴일 제외) 진행된다.

광주광역시교육청 및 시·구 등의 공무원과 소비자식품위생감시원으로 구성된 합동점검반이 학교급식 현장을 방문해 식재료 관리 및 급식실 위생 상태 등을 교차 점검한다.

코로나19로 등교 개학이 지연된 만큼 식품의 위생적 취급기준 준수 및 유통기한 경과 제품 사용 여부, 조리종사자 개인위생관리 및 조리식품에 대한 수거검사도 병행한다.

또 코로나19 예방수칙 준수 여부도 철저히 점검할 계획이다.

김철호 동부교육지원청 교육장은 ?코로나19로 부분 등교가 이뤄고 있는 올해는 더욱 철저한 위생관리와 방역이 이뤄져야 한다”며 “동부교육지원청은 점검을 강화해 식중독 예방 및 식품 위생관리에 각별히 신경을 써 학생들에게 안전한 급식이 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다?고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr