서울가스는 6일 보통주 한 주당 1만5000원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액의 582억6400만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr