사학연금, 예방감사 기능 강화 위해 일상감사 개선 계획 수립

[아시아경제 이민지 기자] 사립학교교직원연금공단은 6일 예방감사 기능을 강화하기 위해 일상감사 개선 계획을 수립해 운영하고 있다고 밝혔다.

이는 예방감사 기능강화 요구 증대에 따른 대외적 환경 변화와 일상감사 운영체계·감사인 전문성 강화 요구에 의한 대내적 환경에 대응하기 위함이다. 일상감사 개선 실행과제는 총 4개로 일상감사 체계 고도화, 일상감사 점검체계 강화, 일상감사 전문성 강화, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 지원 강화를 골자로 한다.

개선 실행과제의 주요내용으로 △일상감사 관련 기준 개선을 통한 재정집행 모니터링 강화 △일상감사 체크리스트 고도화를 통한 방만경영 요소 제거 △감사관련 시스템 관리 강화를 통한 이행점검 고도화 △감사인 전문성 강화를 위한 복수 검토제와 공동 심의제 도입 △코로나19 대응을 지원하기 위한 일상감사 패스트 트랙 운영과 감사 비상계획 수립 등이 있다.

배외숙 상임감사는 “8월말 기준 사학연금 수급자는 8만8000명, 8월 연금 지급액은 2402억원이며, 자금운용규모는 19조8000억원에 달할 정도로 사학연금의 재정집행 규모가 증가하는 상황에서 일상감사 개선계획을 통해 재정집행 적정성·투명성 점검을 강화할 것”이라며 “코로나19 대응 지원방안의 신속성과 적법성 제고를 위해 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

한편, 지난 9월 사학연금은 코로나19 확산 등 비상상황시 감사업무 공백 최소화를 통한 연속적인 업무 수행을 위해 상황별 ‘감사업무 비상계획’을 수립해 운영하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr