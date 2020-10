‘임산부·다자녀’ KTX 등 열차이용 혜택 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)가 임산부와 다자녀가족에게 주어지는 열차이용 혜택을 확대한다.

6일 한국철도는 ‘맘편한 KTX’ 신규 회원에게 열차이용 우대권 꾸러미와 정기승차권 좌석 지정 서비스를 제공한다고 밝혔다.

이전에도 임산부는 동반 보호자 1명과 함께 KTX 일반실 운임으로 특실을 이용할 수 있는 ‘맘편한 KTX' 상품을 이용할 수 있었다. 이는 2015년부터 제공된 혜택이다.

여기에 더해 한국철도는 이달 10일 임산부의 날부터 내년 말까지 ‘맘편한 KTX’ 신규 회원에게 임신·출산 축하선물로 50%·30% 운임할인권(유효기간 1년)과 특실 업그레이드 쿠폰 2장 등 우대권을 증정한다.

특히 정기권으로 출퇴근하는 임산부에게는 1일 2회 추가 운임 없이 좌석을 제공하는 혜택이 주어진다. 임산부 혜택은 한국철도 홈페이지 또는 역 창구에서 임신진단서, 임신확인서, 출생확인서 등 증명서류를 등록했을 때 1년간 받을 수 있다.

한국철도는 내년 말까지 다자녀가족에 대한 지원도 함께 확대한다. ‘다자녀행복’ 상품으로 만25세 미만 자녀가 둘 이상인 가족이 3명 이상 KTX를 함께 이용할 때 성인운임을 30% 할인해 온 기존 혜택을 ‘다자녀행복’ 서비스를 신청한 가족이 KTX 4인 동반석 승차권을 구입할 때 성인운임의 50%를 할인받을 수 있게 조정하는 것이 핵심이다.

한국철도 관계자는 “철도를 이용하는 임산부와 다자녀가족을 위한 혜택을 늘려 저출생 위기 극복에 힘을 보태겠다”고 말했다.

