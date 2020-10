성큼 온 가을에…여성 아우터 매출 쑥

[아시아경제 조유진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 급락했던 여성복 매출이 이른 추위라는 호재를 만나면서 판매 회복세를 보이고 있다.

이달 들어 평년보다 낮은 기온이 이어지자 간절기부터 초겨울까지 활용하기 좋은 가볍고 실용적인 겉옷에 대한 수요가 늘어난 영향이다. 퀼팅으로 보온성을 높인 경량 패딩부터 가을 하면 빼놓을 수 없는 트렌치코트, 정장과 캐주얼차림 어디에나 잘 어울리는 트위드 재킷 등이 큰 인기를 끌고 있다.

이중 최근 프리미엄 라인 ‘블랙 라벨’을 출시한 여성복 쥬시 꾸뛰르는 10월1~4일 매출이 전년 동기 대비 53.1% 급증했다.

같은 기간 동안 판매 순위 10위 안에 블랙 라벨 제품이 절반 이상을 차지할 만큼 고급 라인이 큰 인기를 끌었다. 브랜드 타깃 연령층을 확대하고 고급 비즈니스 캐주얼 제품을 다양화 한 것이 매출 증가에 도움이 됐다.

특히 블랙 라벨 제품 중 간절기부터 한겨울까지 활용하기 좋은 카디건이 매출을 견인했다. 카디건을 포함한 니트류의 매출은 전년 동기대비 43.1%, 경량 다운 등의 재킷류는 76.5% 증가했다. 경량 다운의 경우 완판을 눈앞에 두고 있어 1차 재생산에 들어간 상태다.

여성복 스튜디오 톰보이는 같은 기간 매출이 43.9% 신장했다. 특유의 오버사이즈 재킷과 트렌치코트, 경량 퀼팅 재킷, 트렌치코트 등의 아우터가 판매 호조를 보였다.

그 중에서도 동물성 가죽 대신 에코 레더를 사용해 제작한 페이크 레더 코트는 이미 모든 색상이 완판됐을 만큼 큰 인기를 얻었다. 이 제품은 1차 리오더를 진행해 이달 중순 재입고를 앞두고 있다.

여성복 지컷은 자사 온라인몰 에스아이빌리지 내 여성 코트 카테고리 판매 순위 1~5위를 모두 차지하며 10월 1~4일간 전년비 25.5% 매출 신장률을 기록했다.

지컷은 예년보다 한 달 앞서 퀼팅 경량 패딩을 주력으로 한 캡슐 컬렉션을 출시했다. 퀼팅 패딩은 가볍고 편안한 착용감은 물론 패딩의 두텁고 캐주얼한 느낌 대신 여성스럽고 세련된 느낌을 가미해 이번 시즌 트렌드로 떠오른 제품이다. 지컷은 퀼팅 디자인과 패턴, 기장을 다양화하고 브랜드 특유의 여성미를 더한 제품을 선보이며 좋은 반응을 얻고 있다.

이 외에도 여성복 보브는 동기간 매출이 22.7% 신장했다. 에코 레더로 제작된 셔츠형 재킷, 여성스러운 스타일과 보온성까지 만족시키는 트위드 재킷과 가디건 등이 잘 팔렸다.

신세계인터내셔날 관계자는 “코트, 경량패딩 등의 아우터 매출은 보통 10월 중순 이후부터 본격적으로 증가하는데 올해는 10월 초부터 판매량이 크게 늘고 있다”면서“날씨와 고객 소비 패턴에 맞춘 마케팅과 프로모션을 적극적으로 펼치며 매출을 끌어올리겠다”고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr