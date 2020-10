주호영 "노동관계법 개정, 집권세력 결단 필요…공수처장 추천위원 후보 물색중"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 같은 당 김종인 비상대책위원장이 언급한 '노동관계법 개정'에 대해 집권세력의 결단이 필요하다고 목소리를 높였다. 고위공직자범죄수사처(공수처)장 추천위원은 이미 1명을 선임했으며 나머지 한 명을 물색중이라고 밝혔다.

주 원내대표는 6일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "(더불어)민주당도 노동계가 자기들 우호세력이라고 보고 지금까지는 노동계 입장을 지지하고 보호하는 역할을 했는데, 그렇게 해선 우리나라 경제를 살리는 데 전혀 도움이 되지 않는다"며 이같이 말했다.

그는 "민주당이 경제 살리기를 기회 있을 때마다 이야기하는데, 노동유연성을 높이지 않고는 경제가 살기 어렵다는 것을 지적하는 전문가들이 많다"며 "집권세력의 결단이 필요한 대목이라고 본다"고 말했다.

앞서 김 위원장은 공정경제 3법과 함께 노사관계법, 노동관계법 개정이 필요하다고 목소리를 높인 바 있다. 이에 대해 주 원내대표는 "(김 위원장은) 기업의 투명성을 높이고 오너리스크를 줄이는 것이 기업의 경쟁력을 높이고 우리 경제를 살리는 데 도움이 된다는 소신을 갖고 있다"며 "기업의 투명성을 높이는 조치와 함께 노동유연성을 높이는 조치도 취해야 한다, 이렇게 늘 말씀해오셨다"고 말했다.

단 김 위원장이 노동관계법 개정과 공정경제 3법 개정을 맞물려 처리하는 데 대해 부정적 입장을 밝힌 반면 주 원내대표는 "민주당이 하나(공정경제 3법)는 받고 하나(노동관계법)는 받지 않겠다고 했을 때 어떻게 할 것인지는 저희들 원내대표단도 또 고민해봐야 될 사안"이라며 '원샷 처리'가 바람직하다는 입장을 밝혔다.

공수처장 추천위원 후보 선정 작업도 진행 중이라고 밝혔다. 주 원내대표는 "기본적으로는 이 법이 통과 과정의 절차나 내용에서 위헌이라는 입장이고 위헌심판을 청구해놓았으니까 결론을 조금 기다리자는 것"이라며 "민주당은 결론 나오기 전에 진행하다가 나오면 뭐 어떻게 하자, 이런 입장인데 국가기관 하나를 설립하는 것이 그냥 불안정하게 판결에 좌우될 수 있도록 하는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.

그는 "법이 있고 시행기간이 지났다고 자꾸 주장을 하는데, 법이 있고 시행기간 4년이나 지난 대통령 특별감찰관하고 북한인권대사는 깔아뭉개고 있으면서 석 달 지난 걸 가지고 저렇게 호들갑을 떤다"며 "저희는 헌재 판결을 기다리자는 기본 입장을 가지고 있으면서 민주당이 밀어붙일 경우에 대비해서 후보자를 물색하는 단계, 두 명을 추천하게 돼 있는데 한 명 정도는 어느 정도 이야기가 된 상태"라고 말했다.

현재 한 명은 내부 인선이 돼 있고, 나머지 한 명도 찾는 중이라는 것. 주 원내대표는 "더 찾고 있는 단계"라며 "저희들이 '이 분 정도 같으면 꼿꼿하고 잘하시겠다' 하는 분이 자꾸 사양을 하니까 어려움이 있다"고 말했다.

주 원내대표가 북한군의 '762 소총 사살'을 밝힌 것에 대해서는 "국방부로부터 연유나 그 762 (소총)을 직접 들은 바가 전혀 없다"며 "국방부로부터 들은 바가 전혀 없고 전해 전해 들었는데, 특히 762 (소총) 같은 경우는 이미 제가 발언하기 전에 언론에 보도가 됐고 한기호 국민의힘 의원이 이틀 전에 페이스북에도 올렸고, 또 그 뒤에 확인하니까 청와대가 기자들에게 브리핑까지 했다"고 설명했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr