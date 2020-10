성북구, 2020년도 정부합동평가 ‘우수’ 등급 달성

33개 지표 우수한 평가 받아...전년 대비 목표달성도 상승...재정 인센티브 2000만 원 확보

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 행정안전부 주관 ‘2020 정부합동평가’에서 구가 서울시 우수등급(A등급)을 받는 성적을 거두었다.

‘2020 정부합동평가’는 행정안전부가 전국 17개 광역시·도에서 진행한 2019년 한 해의 국가위임사무, 국가부조사업, 국가주요시책 등의 추진실적을 5대 국정 목표별 지표를 기준으로 평가한 것이다.

행정안전부의 서울시 평가 결과를 기초로 서울시가 실시한 25개 서울시 자치구 실적 평가 결과 구는 평가대상인 정량지표 51개 중 33개(64.7%) 지표의 목표달성도를 보이며 지난 해 57.5%에 비해 목표달성도가 상승하는 성과를 일구었다.

또 지난 해 평가 직후 성적이 미진한 지표에 대해 대비 계획을 세우고 지속적인 지표 담당자 교육 및 회의 등을 통해 끊임없이 노력, 평가 준비노력도 부문에서도 높은 점수를 거두었다.

특히, 구는 ▲농산물 직거래 실적 ▲노인돌봄서비스 제공 ▲사회적경제 우선구매율 ▲온실가스 감축 노력 ▲상세주소 부여 ▲비정규직 근로자의 정규직 전환율 등 다양한 분야의 지표에서 강세를 보이며, 서울시로부터 재정 인센티브 2000만원을 지원받게 됐다.

이승로 성북구청장은 “적극적으로 업무를 추진하고 구민들을 위한 행정서비스에 최선을 다한 결과 좋은 평가를 받을 수 있었다”며 “행정의 성과가 구민들의 보다 윤택한 삶으로 돌아갈 수 있도록 앞으로도 더욱 노력하겠다”고 말했다.

