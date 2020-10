김해시, 6일부터 실내 공공체육시설 개방

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 6일부터 인원수를 제한해 실내 공공체육시설 12개소를 개방키로 했다.

김해시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 지난 8월 19일부터 실내·외 공공체육시설을 임시휴관 조치했으며 실외 공공체육시설은 앞서 지난달 8일부터 개방했다.

개방 대상 실내 공공체육시설은 김해체육관, 해동이국민체육센터, 장유스포츠센터, 김해시민스포츠센터, 율하체육관, 김해서부문화센터, 동부스포츠센터, 불암동체육관, 문화체육관 등이다.

시 관계자는 “오랜 휴관으로 인한 시민 불편과 사회적 피로감 증가를 해소하기 위해 방역관리가 잘 되고 있는 실내 체육시설을 개방해 시민들의 코로나블루 극복에 도움을 주고자 한다”고 말했다. 그는 또 “추석 연휴 이후 코로나 재확산 우려가 상당히 큰 만큼 긴장의 끈을 놓아서는 안된다”며 방역수칙 준수를 당부했다.

