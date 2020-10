文대통령 "경찰, 추석 방역 구멍 안 생기게 최선 다해"

수석보좌관회의 모두발언 통해 밝혀

"특별방역기간 국민들 협조에 감사"

"K방역 모범평가, 경제에서 선방 덕분"

문재인 대통령은 5일 추석 연휴 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역과 관련해 "특별방역기간으로 보낸 특별한 추석이었지만 국민들께서 협조를 잘해 주셨다"고 사의를 표했다.

문 대통령은 이날 청와대 열린 수석·보좌관회의를 주재하며 모두발언을 통해 "추석 연휴에도 선별진료소는 정상 운영됐고, 의료진들은 연휴도 반납한 채 코로나와의 전선을 지켰다"며 "다행스럽게 연휴 내내 국내 코로나 신규 확진자 수가 두 자릿수로 유지되었고 감소 추세를 보였다"면서 이같이 말했다.

야당이 '재인산성'이라며 비판하고 있는 광화문 차벽 관련 논란을 의식한 듯 문 대통령은 "경찰도 방역에 구멍이 생기지 않도록 최선을 다했다"고 언급했다.

이어 "특히 우려가 컸던 개천절 불법집회와 관련, 코로나 재확산을 유발하지 않도록 철저히 대비해 빈틈없이 차단했다"며 "시민들도 적지 않은 교통 불편을 감수했다"고 평가했다.

문 대통령은 "교통사고와 해양사고 등 안전사고가 많이 준 것도 다행"이라며 "이동량이 줄어 교통이 분산된 데다 부처의 대비와 국민의 안전의식이 더해진 결과"라고 설명했다.

문 대통령은 "이제 모두가 일상으로 복귀하는 시간"이라며 "연휴 기간 이동 인원이 3100만명에 달한다. 주말까지는 특별방역기간이 이어질 것"이라고 했다.

이어 "어렵더라도 힘을 모아 확실한 진정세를 이뤄내야 확산 위기 국면을 벗어나 서서히 안정화 단계로 접어들 것"이라며 "민생과 경제회복의 속도도 여기에 달렸다"고 강조했다.

문 대통령은 "오랫동안 경제적 어려움을 겪는 국민들을 생각하면 가슴이 아프다"며 "4차 추경 등 적극적 경기대책을 펴고 있지만 근본 대책이 될 수는 없다. 더 노력할 것"이라고 약속했다.

문 대통령은 "경제에 관한 좋은 소식도 있었다"며 "2분기 경제성장률이 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 1위를 기록했고 9월 수출액도 전년 동기보다 7.7% 증가해 올해 최고치를 기록했다"고 전했다.

그러면서 "우리 방역이 세계의 모범으로 평가받는 이유는 경제에서도 이처럼 선방하고 있기 때문"이라며 "이런 긍정적 결과들은 모두 국민의 적극적 협조 덕분이다. 거듭 깊이 감사드린다"고 말했다.

한편 김종인 비상대책위원장은 5일 비대위 회의에서 "정부가 광화문 거리에 새로운 산성을 쌓는 모습"이라며 "국민이 뭐가 두려워서 막대한 경찰력과 버스를 동원해 도시 한복판을 요새화했는지 전혀 이해되지 않는다"고 비판했다.

김기현 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "정부가 힘없는 국민에게는 부모 성묘도 가지 말라고 하고, (드라이브 스루 집회에는) 운전면허까지 취소한다고 엄포를 놓았다"며 "개천절 집회는 겉으로는 코로나19 확산을 금지한다고 하면서, 모든 반정부 집회 시위를 막았다"고 목소리를 높였다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr