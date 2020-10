경기필 대면공연 재개 '앤솔러지 시리즈 V'…바이올리니스트 김다미 협연

그리그 홀베르그 모음곡·모차르트 바이올린 협주곡 5번·하이든 교향곡 104번 '런던' 연주

[아시아경제 박병희 기자] 경기필이 대면 공연을 재개한다.

경기필은 오는 9일 오후 5시 경기아트센터, 10일 오후 5시 롯데콘서트홀에서 '경기필 앤솔러지 시리즈 V-정나라&김다미'를 공연한다고 5일 전했다.

경기필은 대면 공연을 재개하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 50명 이하의 소편성 레퍼토리 위주로 무대를 이어갈 예정이라고 밝혔다. 이번 무대에서는 그리그 홀베르그 모음곡, 모차르트 바이올린 협주곡 5번, 하이든 교향곡 104번 '런던'을 연주한다.

그리그 홀베르그 모음곡은 전주곡, 사라방드, 가보트와 뮈제트, 에르, 리고동 총 5개의 소품으로 구성돼 있다. '북유럽의 쇼팽'이라는 그리그의 별칭답게 원래 피아노용으로 작곡됐으나 현악 합주로 더 많이 연주된다.

하이든 교향곡 104번 '런던'은 하이든이 생애 마지막으로 작곡한 교향곡이다. 하이든이 영국에서 작곡한 '잘로몬 교향곡' 혹은 '런던 교향곡'으로 불리는 12개의 교향곡 중 마지막 곡이며 일본 드라마 '노다메 칸타빌레'에도 삽입됐다.

바이올리니스트 김다미가 모차르트 바이올린 협주곡 5번을 협연한다. 모차르트의 바이올린 협주곡 5번은 모차르트의 바이올린 협주곡 중 가장 완성도 높은 작품으로 평가받는다. 다른 협주곡보다 규모도 크고 마지막 악장에 론도 대신 미뉴에트를 넣는 등 곡의 구성에 있어서도 참신한 시도들이 눈에 띄는 작품이다. 특히 제3악장 중간부에서 빠르고 화려한 알레그로 템포의 바이올린 솔로를 오케스트라가 스타카토를 가미한 터키풍의 리듬으로 받쳐줘 '터키풍 협주곡'이라 불린다.

