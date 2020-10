서초구 ‘건강한 서초 i 만들기’ 사진 콘테스트

가정이나 어린이집에서 하고 있는 건강관리 사례 공유를 위한 사진 콘테스트 ... 18일까지 서초구육아종합지원센터 접수, 10월 중 우수작품 선정·시상 예정

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 감염병 예방을 위해 개인 위생과 건강관리가 중요한 만큼 건강한 생활습관 공유를 위한 ‘건강한 서초 i 만들기 프로젝트’ 사진 콘테스트를 비대면으로 연다.

이번 ‘건강한 서초 i 만들기 프로젝트’ 사진 콘테스트는 서초구육아종합지원센터주관으로 지역내 영유아 및 어린이집 건강관리 사례 공유를 통해 건강한 생활습관을 만들기 위한 기회를 제공하려고 마련했다.

참가대상은 기관(어린이집)과 개인(학부모)으로 각각 다른 주제로 나누어 진행된다.

우선, 개인(학부모) 부문은 ▲영유아의 건강한 생활습관과 관련한 모습 ▲온 가족이 함께 코로나19방역수칙을 지키는 모습 ▲우리 가족 코로나19극복 사례 모습 등 개별적으로 가정에서 실시하고 있는 위생 및 건강관리 모습을 주제로 한다.

기관(어린이집)부문의 주제는 ▲어린이집 하루일과 내 건강교육과 관련한 활동모습 ▲코로나19극복을 위한 자체 행사 또는 캠페인 사례 ▲어린이집에서 방역수칙을 지키는 모습 등 긴급보육 실시 중 코로나19확산 방지를 위한 교육 사례 및 건강관리 모습이다.

코로나19 극복을 위해 재밌고 톡톡튀는 생활 습관으로 건강을 지키고 있는 아이들의 사진 또는 영상을 10월18일까지 서초구육아종합지원센터 (scyoungua@hanmail.net)로 접수하면 된다.

조은희 구청장은 “코로나19로 인해 모두가 힘든 상황 속에서 이번 이벤트가 ‘지금까지 아주 잘했어~ 우리 함께 조금만 더 힘을 내보자’는 격려의 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.

