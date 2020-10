성북구 치매안심센터, AI스피커 이용한 치매어르신 돌봄 추진

성북구 치매안심센터, AI스피커로 비대면 어르신 돌봄 서비스 제공... 음성명령으로 일일 두뇌학습과 정보습득 물론 위급상황 시 신고도 가능

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 치매안심센터는 지역내 사례관리 대상자들에게 인공지능(AI) 스피커를 활용한 ‘인공지능 돌봄 서비스’를 제공한다.

코로나 19로 인한 비대면 상황에서도 인지훈련과 돌봄이 가능한 시스템을 마련, 치매등록관리 사업을 한층 더 개선하는 계기를 마련했다.

구에서는 9월21일부터 센터에 등록돼 있는 성북구 거주 사례관리 대상자들에게 인공지능(AI) 스피커를 무료로 보급하고 있다.

보급되는 인공지능(AI) 스피커에는 기본 서비스로 감성대화, 라디오 뿐 아니라 AI스피커 전용 긴급SOS, 치매예방프로그램 ‘두뇌톡톡’ 프로그램 기능이 제공된다.

대상자가 “아리아, 두뇌톡톡 시작해”라고 명령하면 프로그램이 시작된다. 이어 다양한 퀴즈를 풀면서 인지능력 강화 훈련을 할 수 있다. 퀴즈를 푼 날짜와 기록 등은 통계 데이터로 관리된다.

또 위급 상황 시 “아리아, 살려줘”라고 외치면 음성인식 후 보호자와 ADT센터에 인적사항이 발송된다. 통화시도 후 긴급 상황이 인지되면 즉시 119에 신고돼 출동한다.

전체 안내가 필요할 경우에는 스피커를 사용하는 모든 대상자에게 음성발송 기능으로 동시에 안내 메시지를 전달할 수 있어 용이하다. 추가로 메시지 청취 여부도 확인이 가능하다.

코로나 19로 인해 치매안심센터 방문이 어려운 상황에서 가정 내 AI스피커 프로그램 이용을 통해 다양한 비대면 서비스가 손쉽게 이루어진다. 인지능력 강화 및 건강관리뿐만 아니라 위급상황 구조와 빅데이터 분석을 통한 데이터 기반 안심 케어시스템 구현, 정서 케어 및 인지훈련, 메시지 전달 등 돌봄 전반에 효과가 있을 것으로 예상된다.

성북구치매안심센터는 이 밖에도 치매조기검진, 치매안심마을, 기억친구, 맞춤형 사례관리, 기억키움학교(쉼터), 치매예방 및 인지재활 프로그램 운영, 치매치료비와 원인확진 검사비 지원, 가족모임과 자조모임, 치매전문자원봉사단, 배회구조서비스, 조호물품 지원 등의 다양한 사업들을 진행하고 있다.

문의는 성북구 치매안심센터로 하며 된다.

