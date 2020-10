한은 "트럼프 美대통령 건강상태 따라 금융시장 변동성 커질 수 있어"

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 4일 도널드 트럼프 미국 대통령의 건강 상태 등에 따라 앞으로 금융시장의 변동성이 커질 수 있다고 진단했다.

한은은 연휴 마지막 날인 이날 오후 이승헌 부총재 주재로 회의를 열고, 추석 연휴 국제 금융·외환시장 동향과 이에 따른 국내 시장 영향을 점검했다.

한은 관계자는 "향후 국내외 금융시장은 트럼프 대통령의 건강 상태, 미국 대선 일정 관련 불확실성, 경기 부양책 진척 상황 등에 따라 크게 달라질 수 있다"며 "한은은 경계감을 가지고 국내외 금융시장 동향을 지켜보면서 우리 경제에 미칠 영향을 면밀히 점검해 나가겠다"고 말했다.

이날 회의에는 이 부총재를 비롯해 이상형 통화정책국장, 김현기 국제국장, 김인구 금융시장국장, 박영출 공보관, 왕정균 투자운용부장, 송대근 외환시장팀장, 김제현 시장총괄팀장 등이 참석했다.

트럼프 대통령은 지난 2일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사 결과 양성 판정을 받았다고 트위터를 통해 밝혔다. 트럼프 대통령은 월터리드 군병원에 입원해 렘데시비르를 투약받은 것으로 전해졌고, 본인의 트위터 등을 통해 건강이 많이 좋아졌다며 "조만간 복귀할 것"이라고 전하기도 했다.

