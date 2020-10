"내년 하반기께 코로나19 이전 경제 수준 회복"<현경硏>

현대경제연구원, 내년 국내 경제 6대 이슈 전망

[아시아경제 김혜원 기자] 내년 하반기께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이전의 경제 수준을 회복할 것이라는 전망이 나왔다. 코로나19 재확산과 일시적 안정 양상이 당분간 반복하는 가운데 한국판 뉴딜과 반도체 수출 호조 등에 힘입어 완만한 U자형 경기 반등을 기대할 만하다는 분석이다.

현대경제연구원은 4일 펴낸 '2021년 국내 경제 이슈' 보고서를 통해 "한국 경제는 현재 경기 저점을 확인하는 국면에 있다는 판단"이라며 "코로나19 이전 경제 상황에 도달하는 시기는 내년 하반기 정도가 될 것"이라고 밝혔다. 국내 경기가 매우 완만한 '비대칭 U자형' 회복 곡선을 보일 것이라는 전망이다.

현경연은 "코로나19의 재확산과 일시적 안정 양상이 앞으로 반복될 가능성이 크다"며 "내수는 일정한 경기 추세선을 기준으로 작은 파동이 반복되는 흐름을 보일 것"이라고 내다봤다.

내년 국내 경제 이슈로는 최근 풍부하게 공급된 유동성을 꼽으면서 "국내 경제 전망을 고려했을 때 통화량 증가가 물가 상승률 확대로 이어지지 못하는 '역의 관계'가 당분간 유지될 것"이라고 봤다. 이어 최근 확대된 유동성이 기업과 가계 등 실물경제의 과도한 위축은 막고 있지만, 자산 가격을 높여 금융 불균형을 점증시킬 우려도 존재한다고 지적했다.

고용 및 소비 '동반 양극화'도 문제다. 현경연은 올해 코로나19 영향에 따른 지위와 연령별 고용 양극화가 내년에도 나타나며 고용 양극화는 소비 양극화로도 이어질 수 있다고 우려했다. 다만 코로나19로 비대면 경제가 활성화하면서 컴퓨터, 반도체, 가전제품 등 관련 수출이 내년에도 호조를 띨 것으로 예상했다.

한국판 뉴딜은 경제 회복의 열쇠라는 분석이다. 현경연은 "한국판 뉴딜 정책이 경제 활력을 불어넣는 구원투수 역할을 할 것으로 기대한다"며 "투자의 2021년 집행률 수준과 민간의 마중물 투자 여부가 향후 경기 방향성을 결정짓는 주된 요인으로 작용할 것으로 예상된다"고 전했다. 그러면서 "신사업 창출 및 민간투자 활성화를 위한 규제, 사업 환경 개선이 부진할 경우 걸림돌로 작용할 가능성도 상존한다"고 덧붙였다.

현경연은 이 같은 분석을 바탕으로 정부는 경제 주체의 생존을 지원하고 민간 경제의 활력을 높이는 노력을 이어가야 한다고 조언했다. 홍준표 현경연 동향분석팀 연구위원은 "완화적 통화정책으로 실물경제의 과도한 위축을 방지하는 한편 가계와 기업 부채를 적정 수준으로 관리하는 정책적 노력이 있어야 한다"면서 "코로나19 재확산에 따른 노동시장 부진이 소비 부진으로 이어지지 않도록 노동시장 충격 완화 및 가계의 소비 여력 확대에 주력해야 한다"고 강조했다. 이어 "수출 활력 제고를 위한 정부의 노력에 더해 변화하는 트렌드를 반영한 수출 품목 개발 등 기업의 수출 경쟁력 제고 노력이 필요하다"고 전했다.

