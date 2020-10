SK텔레콤, 5G로 또 글로벌 어워드 수상

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤의 5G 기술력이 다시 한번 국제적으로 인정받았다.

SK텔레콤은 지난달 30일 싱가포르에서 언택트로 열린 'CommunicAsia Award 2020'에서 자사의 5G MEC(Mobile Edge Computing) 기술이 ‘에지 컴퓨팅 분야 최고 기여(Most Significant Contribution to Edge Computing)’ 부문을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번에 수상한 SK텔레콤의 ‘멀티 클라우드 기반 5G 에지 플랫폼·서비스’는 5G 핵심 기술인 MEC를 복수의 클라우드 운영에 적용한 것으로, 앞선 기술력과 생태계 확장에 대한 기여를 인정받아 2년 연속 수상했다.

SK텔레콤은 자체 개발 MEC 플랫폼을 기반으로 AWS 웨이브렝스, MS 애저 등 퍼블릭 클라우드를 활용한 하이브리드 MEC 클라우드 플랫폼을 구축하고 있다. 이를 기반으로 지난 7월 세계 최초로 일반 고객 대상 MEC 서비스인 창덕Arirang을 시작했으며, 신한은행, 연세의료원 등과 서비스를 개발하는 등 B2B 시장을 개척하고 있다.

또한, SK텔레콤은 이통사 간 MEC 연동 기술을 개발하여 국내외 사이트에 적용을 추진하고 있다. 도이치텔레콤, 싱텔 등 글로벌 통신사들과 ‘텔레콤 에지 클라우드 TF’를 구성하고, 클라우드게임, 스마트팩토리 등 초저지연 서비스 확산을 위해 함께 노력하고 있다.

휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE)와는 컨소시엄을 구성하여 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 ‘MEC 토털 패키지’를 동남아 및 북미, 유럽에 제공하는 방안을 수립하고 있다. 이 외에도 아태 통신사 연합회 ‘브리지 얼라이언스(Bridge Alliance)’ 소속 통신사 5개사와 글로벌 MEC TF를 발족하여 5G MEC 기술을 전수하고 있다.

이번 수상으로 SK텔레콤은 올해 5G 관련 글로벌 어워드에서 4개의 상을 잇달아 수상하며 글로벌 톱 수준의 5G 기술력을 입증했다는 평가다. 지난 7월 스몰셀 어워드에서 ‘스몰셀 설계 및 기술 상용화’ 부문을, 8월엔 리딩 라이트 어워드에서 ‘가장 혁신적인 5G 전략’ 부문을, 9월엔 5G 월드 어워드에서 ‘최우수 5G 상용화’ 부문을 각각 수상한 바 있다.

한편, 이번 어워드의 메인 행사로 진행된 ‘ConnecTech Asia’에서 박종관 SK텔레콤 5GX기술그룹장은 ‘5G 초혁신 시대 선도’ 주제의 화상 기조 연설을 통해 초연결 네트워크 기술과 5G 서비스 운영 노하우, 향후 발전 방향 등 SKT의 5G 세계 최초 상용화 경험과 인사이트를 글로벌 기업 참가자들에게 공유했다.

이강원 SK텔레콤 5GX Cloud Labs장은 “글로벌 5G 경쟁이 심화되는 가운데 많은 해외기업들이 SKT의 앞선 5G 기술을 주목하고 있다”며, ”SKT는 5G 인프라를 기반으로 우리나라가 ICT 리딩 국가로서의 입지를 강화하는 데 더욱 노력하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr