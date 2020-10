자녀 진학 지도 위한 학부모 입시 아카데미 개최

금천구, 7~15일 수·목요일 초·중·고 학부모 대상 학교생활 및 입시제도에 대한 이해, 전형별 대응 전략 강의...‘금천구 대입지원 프로그램’ 온라인 게시판 신청

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지역내 초ㆍ중ㆍ고 학부모를 대상으로 7일부터 15일까지 총 4회에 걸쳐 학부모 입시 아카데미를 개최한다.

이번 ‘학부모 입시 아카데미’에서는 서울시교육청 진학지도지원단 소속 교사가 ‘중ㆍ고등학교 교과과정에 대한 이해’, ‘학교생활기록부 관리방법’, ‘변화하는 대입제도’, ‘자기소개서 작성’ 등 학교생할 및 입시제도에 대한 이해와 전형별 대응전략을 알려준다.

강의는 자녀의 연령별 진로진학 지도를 지원하기 위해 초·중등, 고등학생으로 나눠 매주 수요일과 목요일 오후 7시부터 9시30분까지 온라인을 통해 실시간으로 진행된다.

참여를 원하는 학부모는 ‘금천구 대입지원 프로그램’ 온라인 게시판을 통해 신청하면 된다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19로 행사 진행에 어려움이 있지만 지역 학부모에게 자녀의 진로진학 지도를 위해 꼭 필요한 정보를 제공하겠다”며 “앞으로 상시적 진로진학 지원 체계 구축을 통해 구의 공교육이 주민들에게 신뢰받을 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

