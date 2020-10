[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 중부고속도로 하남방향 이천주유소는 추석 연휴 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 확산 차단을 위해 고강도 방역을 실시하고 있다고 3일 밝혔다.

하남방향 이천주유소는 사회적 거리두기 및 한국도로공사 방역강화 조치의 일환으로 하루 오전·오후 수시로 소독활동을 펼치고 있다. 또한 주유기에 고객을 위한 살균 소독제를 비치하고 코로나 안전수칙을 집중 홍보하고 있다.

조재석 주유소 소장은 "고향 방문 자제에도 많은 귀성객과 나들이 차량들이 고속도로를 찾을 것에 대비, 대대적인 방역 태세를 갖추고 있다"면서 "모든 직원들이 방역수칙을 생활화할 수 있도록 노력하고 있다"고 전했다.

