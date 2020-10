방한 연기되나…폼페이오 "아시아 순방 재고중"

트럼프 대통령 양성 결과에 美 서열 4위 아시아방문 재검토

코로나19 검사결과 '음성'…방문 미룰 가능성 낮은 편

폼페이오 "트럼프 대통령 대면 지난달 15일 이후 없어"

[아시아경제 장세희 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진에 마이크 품페이오 국무장관이 한국을 포함한 아시아국가 순방 일정을 다시 검토하고 있다고 밝혔다.

폼페이오 장관은 2일(현지시간) 이탈리아 로마에서 크로아티아로 향하는 비행기 안에서 취재진에 트럼프 대통령의 코로나19 확진에 따른 예방조처로 아시아 순방을 재고하고 있다면서 아직 결정된 것은 없다고 밝혔다.

폼페이오 장관은 지난달 26일부터 중동과 유럽을 순방하고 있으며 이어 4∼8일 일본, 몽골, 한국 등 아시아국가를 방문할 예정이었다.

폼페이오 장관은 이날 기내에서 아내와 함께 코로나19 검사를 받은 결과 음성으로 나왔다고 밝혔다. 또 트럼프 대통령과 대면한 것은 지난달 15일이 마지막이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령과 대면한 지 2주 이상 지났기 때문에 현재로선 폼페이오 장관이 아시아 순방 일정을 변경할 가능성은 적다는 것이 대체적인 관측이다.

외교부 당국자는 "미국 측 입장을 알아봐야겠지만, 그가 계속 외국 출장 중이고 밀접 접촉자로 분류되지 않는다면 섣불리 방한 계획이 취소될 것 같지는 않다"고 말했다.

