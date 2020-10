김미경 은평구청장과 명절증후군 스트레칭 함께해요

9월30일 은평구 유튜브에 업로드

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 코로나19로부터 구민들의 감염예방과 추석멈춤 캠페인을 전개하는 등 추석 명절 기간에 힘든시기를 겪고 있는 구민들을 위해 비대면 명절증후군 스트레칭 영상을 보급했다.

이번 비대면 명절증후군 스트레칭 영상은 구민들이 코로나로 인해 답답한 추석명절 연휴때 외부활동을 자제, 가정에서 건강한 추석명절 연휴를 보냈으면 하는 바람으로 김미경 은평구청장이 직접 비대면 스트레칭 영상촬영에 참여,각 가정에서 비대면 운동으로 코로나 바이러스와 명절증후군 극복에 많은 도움이 될 것으로 예상하고 있다.

명절증후군 스트레칭 영상 주내용은 명절 대표 증후군 통증에 효과적인 거북목 라운드숄더·손목터널증후군·졸음운전 예방 4가지 스트레칭을 소개, 코로나19로 침체된 구민들의 신체적·정신적 건강 증진에 도움을 주고, 추석멈춤 캠페인 실천을 독려함으로써 코로나19 확산 방지에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

은평구 관계자는 “명절증후군 스트레스 영상제작에 함께 참여한 은평구체육회의 최근 비대면 생방송 체육프로그램 진행 등 코로나19 감염병 확산을 최소화하기 위한 지속적인 비대면 사업을 발굴, 감염병 위기 극복에 박차를 가할 것을 약속드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr