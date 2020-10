영등포구, 현관문보조키 등 여성안심홈 5종세트 지원

현관문 보조키, 창문잠금장치, 디지털비디오창 등 5종 세트로 ‘안전한! 홈즈’ 완비...5일까지 선착순 접수…영등포건강가정지원센터 홈페이지서 온라인 신청

[아시아경제 박종일 기자] 통계청 발표에 따르면 지난해 우리나라 여성 1인 가구는 309만4000가구로 10년 전에 비해 1.4배 가량 증가한 것으로 나타났다.

또 지난해 한부모 가구 152만9000 가구 중 여성 한부모 가구는 74.9%를 차지했다.

이처럼 여성가구가 늘어나면서 여성에 대한 강력 범죄와 성범죄율 또한 지속적으로 증가 추세에 있다.

영등포구(구청장 채현일)는 여성 1인가구 및 한부모 모자가정을 대상으로 안심홈세트 설치 지원하는 ‘안전한! 홈즈’ 사업을 추진한다.

지난 8월 구는 여성의 복지 및 권익증진과 양성평등 실현을 위해 ‘제1회 영등포구 양성평등기금 지원 공모’를 실시, 사업의 적합성, 기대효과, 사업수행능력에 대한 면밀한 심사를 거쳐 ‘안전한! 홈즈’ 사업을 올해 첫 시행하는 양성평등기금 공모사업으로 최종 선정했다.

‘안전한! 홈즈’의 지원대상은 영등포구에 거주하는 여성 1인가구(1인 단독 세대주)와 법정 한부모 모자가정으로 전·월세보증금(전세환산가액) 2억원 이하의 주택 거주자가 해당된다.

5일까지 접수된 신청자에 한해 지원 적합여부 등 최종 대상자 선정 회의를 거쳐 지원이 확정된 대상자 주택에 ▲이중 잠금 장치인 ‘현관문보조키’ ▲창문을 통한 무단 침입을 막아주는 ‘창문잠금장치’ ▲외부에서 문열림이 감지되면 앱, 문자로 알림이 발송되는 ‘문열림센서’ ▲배터리가 없는 상태에서도 비상시 지인 및 경찰서에 문자가 전송되는 ‘휴대용비상벨’ ▲실내에서 방문자를 확인할 수 있는 ‘디지털 비디오창’, 총 5종의 안심홈세트의 설치를 돕는다. 대상자의 주거 형태 및 환경에 따라 지원내용이 변경될 수 있다.

신청기간은 5일까지, ‘영등포구건강가정지원센터’ 홈페이지 공지사항을 참고, 신청서와 추가제출서류를 작성 후 담당자 이메일(ydpfc@daum.net)로 제출하면 된다.

자세한 사항은 영등포구건강가정지원센터 또는 영등포구청 보육지원과로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “안심홈세트 지원사업을 통해 여성 삶의 질 향상과 실질적인 체감 안전도 또한 높아지리라 기대한다”며 “앞으로도 여성이 안심하고 생활할 수 있는 여성친화도시, 탁트인 영등포를 만들어가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr