주호영 “추미애 한마디로 ‘추안무치’…남은 건 국민저항권”

“文정권, 국민 죽음마저 편가르기…기가 막혀”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 2일 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 특혜 의혹 무혐의 처분과 관련해 "추 장관은 '나는 모르는 일'이라고 우겼지만, 검찰수사 결과 당시 추 대표가 보좌관에게 휴가·병가를 담당한 대위의 전화번호를 전해줬다"며 "그런데도 검찰은 '불기소 처분'으로 추 장관에게 면죄부를 줬다"고 비판했다.

주 원내대표는 이날 화상 의원총회에서 "추 법무부 장관의 후안무치는 한마디로 ‘추안무치’"라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 "추 장관은 자신에 대한 모든 의혹 제기가 거짓이었다면서 형사 고발을 운운하고 있다"면서 "이런 적반하장이 어디 있느냐"고 지적했다.

주 원내대표는 추 장관이 고(故) 김홍영 검사 사무실을 방문해 검찰 개혁을 언급한 것이 대해 "북한군에 학살당해 지금 구천을 헤매고 있는 우리 공무원의 영혼에 대해서는 한마디 언급이 없다"며 "이 정권 사람들은 국민의 죽음마저 '내 편 네 편'으로 철저하게 가르고 있다"고 밝혔다.

주 원내대표는 "대통령과 여당은 북한의 만행에 일언반구조차 하지 않는다. 대통령과 외무부 장관은 '이 사건을 평화체제 구축의 계기로 삼겠다'고 한다"면서 "기가 막히다"고 날을 세웠다.

주 원내대표는 “문재인 정권은 법무부, 검찰, 사법부, 헌법재판소를 장악했다”며 “헌법 해석마저 통치 도구로 활용한다"며 "국민에게 남은 것은 저항권밖에 없는 것 같다”고 말했다.

