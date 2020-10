중국군 초계기, 국경절 연휴에 대만 방공식별구역 진입

[아시아경제 이현우 기자] 중국의 국경절 기간에도 중국의 초계기가 대만 방공식별구역(ADIZ)에 진입했다가 돌아간 것으로 알려졌다. 중국은 앞서 지난달 키스 크라크 미 국무부 차관의 대만 방문 이후 대만을 압박하기 위한 군사도발 수위를 높여오고 있다.

2일 대만 중앙통신사에 따르면 중국군 Y-8 대잠초계기 1대가 중국의 국경절이었던 전날 대만 서남부 방공식별구역에 진입했다가 돌아갔다. 대만 공군사령부는 이에 대응해 초계기를 접근시켜 무선으로 중국 초계기의 퇴거를 요구했으며 지상의 방공미사일도 중국 초계기를 추적했다고 밝혔다.

중앙통신사는 최근 2주간 중국 군용기가 대만 방공식별구역에 들어온 것이 9차례에 달했다고 전했다. 중국은 지난달 17일 키스 크라크 미국 국무부 차관의 대만 방문 이후 공중과 해상 전력을 동원한 대만 압박 강도를 크게 높였다.

특히 크리크 차관이 대만에 머무르고 있던 지난 17∼18일 이틀간에는 H-6 폭격기, J-16 전투기 등 총 37대가 대만 방공식별구역에 들어갔고, 이 중 상당수가 중국과 대만의 실질 경계선으로 알려진 대만해협 중간선을 넘어가면서 중국군과 대만군 사이에 일촉즉발의 상황이 벌어지기도 했다.

