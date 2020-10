장외주식시장 거래대금 첫 1조 돌파 눈앞

[아시아경제 오주연 기자] 비상장주식 거래시장인 한국장외주식시장(K-OTC)에 대한 투자자들의 관심이 높아지면서 연간 거래대금이 역대 처음 1조원을 돌파할 것으로 예상된다.

2일 금융투자협회에 따르면 올들어 지난달 28일까지 K-OTC의 총 거래대금은 9552억원으로, 전년동기(4847억원)에 비해 97% 증가한 것으로 나타났다.

K-OTC는 코스피와 코스닥, 코넥스에 이어 국내 주식시장의 하나로, 상장하지 못한 장외기업들이 제도권 시장에서 주식을 거래할 수 있는 곳이다. 2016년 거래대금은 1590억원에 불과했지만 지난해에는 9903억원에 달해 3년 만에 6.6배로 성장했다.

올해는 작년 수준을 넘어 시장이 개설된 2005년 이후 15년 만에 처음 연간 거래대금이 1조원을 돌파할 것으로 전망된다.

하루 평균 거래대금도 증가해 올해 일평균 거래대금(51억3000만원)은 지난해(40억2000원)보다 45.4% 증가하며 처음 50억원을 넘어섰다.

K-OTC에서 거래 중인 종목 수는 136개, 전체 시가총액은 15조4000억원에 달한다.

이처럼 K-OTC가 관심을 받는 것은 유동성 증가에 따른 증권시장으로의 자금 유입과 함께 SK바이오팜, 카카오게임즈 등이 높은 청약 경쟁으로 실제 배정물량이 적은 탓에 비상장주식으로 선제적 투자 유인을 제공하고 있다는 분석이다.

소액주주에게 세금 혜택이 주어지는 점도 관심이 높아진 이유 중 하나로 꼽힌다. 비상장주식은 중소기업의 경우 양도차익에 대한 소득세를 내야 하지만 K-OTC에서 거래하면 면제된다.

