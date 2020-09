코로나19 어제 77명 신규확진…다시 두 자릿수로 내려와

[아시아경제 황윤주 기자] 중앙방역대책본부는 추석인 1일 0시 기준으로 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 77명 늘어 누적 2만3889명이라고 밝혔다.

77명 가운데 지역발생이 67명, 해외유입이 10명이다.

일일 신규 확진자는 지난달 26∼29일 나흘 연속 두 자릿수를 유지하다가 전날 다시 100명대 초반으로 증가했으나 하루만에 다시 두 자릿수로 내려왔다.

최근 신규 확진자 발생 흐름을 보면 지난달 3일부터 19일까지 17일 연속 100명대를 유지한 뒤 이후로는 일별로 82명→70명→61명→110명→125명→114명→61명→95명→50명→38명→113명→77명을 기록하며 100명 안팎을 오가고 있다.

국내 신규 확진자는 수도권의 집단감염이 본격화한 8월 중순 이후 한때 400명대까지 치솟았다가 이후 300명대, 200명대, 100명대로 줄며 서서히 감소하는 흐름을 보여왔다.

