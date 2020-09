[포토]정순균 강남구청장 복지시설 방문 방역물품 전달

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 29일 추석 연휴를 앞두고 구청 직장어린이집과 강남드림빌을 방문해 시설 현장을 점검하고 방역 물품을 전달했다.

최근 요양시설과 어린이집 등 곳곳에서 새로운 집단감염 사례가 이어져 정 구청장은 시설내부 관리를 지속적으로 모니터링해 감염병으로부터 안전한 보육환경이 될 수 있도록 격려 및 당부했다.

