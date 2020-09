중기부, ‘코로나를 이겨라’ 정책참여 윷놀이 이벤트 개최

‘소상공인 디지털 전환방안’ 정책 확산 위한 게임 이벤트

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 ‘소상공인 디지털 전환방안’ 정책 공감대 확산을 위해 10월 12일까지 전 국민 정책참여 게임 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 게임이벤트는 민속 전통놀이인 ‘윷놀이 게임’으로 제작됐다. ‘코로나’와 ‘소상공인’ 캐릭터가 일대일로 대결, 서로 윷가락을 던져 결과가 큰 쪽이 승리한다. 총 7판의 대결에서 코로나 캐릭터에게 다승을 거두면 이벤트에 자동 응모된다.

소상공인 디지털 정책 홍보를 위해 전자윷가락에는 스마트 공방, 라이브 커머스 등 정책 핵심 문구가 등장한다. 윷가락을 던질 때마다 정책설명이 있는 윷판(배경화면)이 바뀌면서 디지털 전통시장, 스마트 상점 등 주요 정책이 소개돼 소상공인 디지털전환 정책을 한눈에 알 수 있도록 구성했다. 게임 응모자 중 100명을 추첨해 브랜드-K 제품, 전통시장 상품 등 다양한 경품을 제공한다.

중기부 김중현 홍보담당관은 “추석 연휴 기간 많은 국민들이 소상공인 디지털 정책에 관심을 가져 주실 것을 바란다”며 “소상공인 디지털화를 통해 코로나 위기 극복에 도움이 될 수 있도록 스마트상점 등 주요 정책을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

