[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 추석연휴 동안 관내 공영주차장 20곳을 무료로 개방한다.

30일 시에 따르면 무료로 개방될 공영주차장은 세종시청과 조치원청사 등 2곳과 동 주민센터 11곳, 세종고용복지센터·조치원 주차타워·아름·중촌·조치원 공영주차장 5곳, 나성동 환승주차장A 뒤편과 도담동 먹자골목 노상주차장 2곳 등이다.

시는 공영주차장 무료개방으로 시민들의 주차장 이용불편을 줄이고 지역 상권 활성화를 도모한다는 복안이다.

무료개방 주차장에 관한 기타 자세한 내용은 공공데이터포털에서 ‘세종시 명절연휴 무료주차장’을 검색해 확인할 수 있다.

