[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 29일 오전 목동종합사회복지관 경로식당에서 어르신들에게 특식을 전달하면서 추석 명절 인사를 했다.

양천구는 명절기간 동안 코로나19로 자칫 소외될 우려가 있는 홀몸어르신들에게 종합사회복지관 5개소(한빛, 신목, 목동, 신월, 신정)를 통해 특식을 제공했다.

이에 더해 양천구는 연휴 기간인 9월30일부터 10월3일까지 모든 경로식당에서 어르신에게 포장된 대체식을 제공, 돌봄 공백을 예방할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr