[아시아경제 이민우 기자] 코리아에프티 코리아에프티 123410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,050 전일대비 265 등락률 +9.52% 거래량 20,477,479 전일가 2,785 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 테슬라에서 ‘완전자율주행 서비스 시작한다고 선언 했죠? 지금입니다!코리아에프티, 주당 60원 현금배당 결정미중 무역협상 다시 제자리.. 신용투자 전략으로 고수익 close 는 계열사(폴란드 현지법인)에 68억원의 채무보증을 결정했다고 29일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr